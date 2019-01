Dief steelt foodtruck van Gilles (36) op parking van supermarkt Op camerabeelden van parking is te zien hoe dief tegen paal crasht, truck aanhangt en wegrijdt BJS

08 januari 2019

18u18 0

In Antwerpen is een foodtruck, waarin Mexicaanse taco’s worden bereid, verdwenen. De dief pikte het gevaarte op een parking van een supermarkt, nadat hij er eerst tegen een paal was gecrasht. “Mijn kleurrijke foodtruck is uniek. Hopelijk merkt iemand hem op”, zegt eigenaar Gilles.

Gilles Monbailliu (36) uit Antwerpen is een van de eerste foodtruck-uitbaters in ons land. Al meer dan vier jaar geleden toert hij met ‘Monba’ het land door en trakteert zijn klanten op Mexicaanse taco’s.

Wanneer hij er niet op uit is, stalt Gilles zijn kleurrijke truck op de parking van de horecagroothandel Metro aan Kielsbroek in Antwerpen. “Zo’n twee jaar geleden heb ik hierover met de mensen van Metro een overeenkomst bereikt. Best handig, want ik doe er mijn inkopen en in Antwerpen-Centrum vind ik toch geen parkeerplaats.”

Maar toen Gilles afgelopen vrijdag aan de parking van Metro arriveerde, bleek zijn foodtruck verdwenen. De dertiger stapte meteen Metro binnen, waar hij de camerabeelden kon bekijken hadden. “Metro had de beelden zelf al bekeken omdat ze op hun parking een schadegeval hadden gehad. Een kapotte paal.”

“Wat ik op de beelden heb gezien, tart eigenlijk alle verbeelding”, gaat Gilles verder. “We zien hoe een grijze Mercedes break rond middernacht tegen hoge snelheid de parking aan Kielsbroek komt aangereden. De wagen gaat uit de bocht en ramt een paaltje. Daarna stapt de bestuurder – overduidelijk dronken – uit en gaat naar mijn foodtruck. Hij bevestigt het gevaarte aan zijn trekhaak en rijdt er doodleuk mee weg. Nochtans zat er een antidiefstalslot op mijn truck.”

Gilles ging ondertussen naar de politie die de zaak onderzoekt. Maar hij rekent stiekem ook op de hulp van anderen. “Met zijn kleuren en houten planken is mijn foodtruck redelijk uniek en dus goed te herkennen”, zegt hij. “Maar ik roep mensen ook op om uit te kijken naar die grijze Mercedes. Ik vermoed dat die van een bouwjaar tussen 2000 en 2010 is. De nummerplaat was alvast van het oude type met drie letters en drie cijfers. Heel scherp zijn de camerabeelden niet, maar ik vermoed dat de eerste drie letters ‘edc’ of ‘ebc’ zijn. Maar het meest kenmerkend aan de auto is de zware schade aan de rechterzijde als gevolg van de crash tegen de paal op de parking.”

Gilles hoopt dat zijn foodtruck snel terecht is. “Het heeft een grote emotionele waarde. Nu prijs ik me gelukkig dat ik samen met mijn vriendin in 2017 in de Boudewijnstraat (recht tegenover Den Bell, red.) het Oosterse restaurant ‘Middle Eats’ ben begonnen. Anders had ik helemaal niets om op terug te vallen.”