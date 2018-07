Dief steelt fietszadel en pomp 25 juli 2018

02u47 0

Op de Park+Ride aan de Blancefloerlaan op Linkeroever werd maandagnamiddag een verdachte betrapt die een fietszadel en een fietspomp had gestolen. Een opmerkzame burger zag vanuit de tram hoe de verdachte de fietsenstalling doorzocht en verwittigde de politie. Die kon de man ter plaatse staande houden. Hij bleek in het bezit van een fietszadel, afkomstig van één van de fietsen in de stalling, en een fietspomp. Het zadel werd teruggeplaatst en de verdachte werd overgebracht naar het politiekantoor. (BSB)