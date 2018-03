Dief snijdt beveiliging gsm door 01 maart 2018

Een dief werd dinsdagnamiddag gevat in een winkel op de De Keyserlei in Antwerpen. De 46-jarige dief sneed de beveiliging van een mobiele telefoon in de toonzaal door met een aardappelmesje en probeerde hetzelfde bij een spelconsole. Omdat dat niet lukte, besloot de verdachte om het beschadigde toestel terug te leggen. Nadien probeerde de dader het gsm-toestel, verstopt in een zak van de winkelketen, voorbij de kassa te krijgen zonder te betalen. Daar hield de winkelverantwoordelijke de dader tegen en verwittigde de politie. De dief werd gearresteerd.