Dief probeert peperdure handtas te stelen 06 september 2018

In de Nationalestraat in het stadscentrum kreeg een modewinkel dinsdagnamiddag ongewenst bezoek. Een man ontvreemde er een handtas ter waarde van meer dan duizend euro. Enkele getuigen volgden de verdachte tot aan de Oude Korenmarkt, waar hij een pand binnenvluchtte. De politie kon de man in het pand aantreffen en arresteren. De handtas had hij onderweg laten vallen, die werd door de getuigen gerecupereerd.





(BSB)