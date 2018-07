Dief op leeftijd loopt tegen de lamp 24 juli 2018

Een koppel werd slachtoffer van een 69-jarige gauwdief die een gsm-toestel kon bemachtigen. Het slachtoffer kwam vrijdag aangifte doen in het politiekantoor aan de Oudaan. Het wijkteam en de radiokamer konden aan de hand van een 'find my phone'-applicatie de telefoon en de verdachte lokaliseren. Het snelleresponsteam en de interventieploegen werden door de radiokamer aangestuurd en konden de verdachte vatten in de Riemstraat. Het gsm-toestel kon meteen terugbezorgd worden aan de slachtoffers. De 69-jarige verdachte werd gearresteerd. (BSB)