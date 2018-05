Dief op heterdaad betrapt in supermarkt 04 mei 2018

02u31 0

Een dief werd woensdag op heterdaad betrapt in een winkel aan de Beddenstraat. De winkeldetectieve had de man opgemerkt omdat hij zich verdacht gedroeg. De detective bleef de man in de gaten houden en zag dat hij met een tasje naar de afdeling van de alcoholische dranken ging. Daar nam hij een fles gin uit de rekken en haalde er de beveiligingssticker af. Daarna wandelde hij zonder te betalen de winkel uit. De winkeldetective hield hem tegen en bracht de verdachte samen met een andere medewerker naar een achterkamer.





De politie werd gebeld, maar tijdens het wachten probeerde de verdachte weg te vluchten. Daar slaagde hij niet in en de politie kon hem arresteren.





De man van 31 jaar werd naar het cellencomplex aan de Noorderlaan gevoerd. (BSB)