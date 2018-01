Dief met brandwonden slaat twee keer toe 02u49 0

Een wel zeer opvallende dief riskeert 10 maanden cel. De man ging op 10 augustus aan de haal met een rugzak van een groep vrienden die op weg waren naar Praag. Vlak voor de diefstal hing hij rond de groep en omdat hij opvallende brandwonden op zijn gelaat had herinnerden enkelen hem. Zijn beschrijving werd doorgegeven en enkele weken later kon een oplettende agent hem arresteren op dezelfde luchthaven. Bovendien bleek hij ook schuldig te zijn aan een diefstal van een handtas op een Antwerps terras even daarvoor. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat waardoor hij bij verstek berecht werd. Uitspraak op 30 januari. (WHW)