Dief kan geen buit maken in school 25 juli 2018

In een school op de Desguinlei werd maandagochtend de politie gecontacteerd voor een inbraak. Een getuige had een verdachte gezien die zich met een brandkast op een karretje uit de voeten maakte. Het snelleresponsteam kwam ter plaatse, maar een eerste nazicht leverde niets op. Achteraan het gebouw werden wel het karretje en de brandkast teruggevonden. De dief kon uiteindelijk geen buit maken. In het schoolgebouw waren verschillende ruimtes doorzocht. Kasten en schuiven stonden open en de aanwezige veiligheidscamera bleek gemanipuleerd. De politie trof verschillende sporen aan die door het labo zullen onderzocht worden. (BSB)