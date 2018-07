Dief in de Kathedraal 16 juli 2018

Het SRT-team heeft zaterdagmiddag een dief kunnen vatten in de kathedraal. Het optreden kon pal op de middag wel op veel bekijks rekenen. Een man had geld gestolen van de kaarsenverkoop, een bezoeker had dit opgemerkt en belde de politie. Het dichtsbijzijnde politieteam bleek een SRT (snelle respons team) te zijn. Zij konden de man gemakkelijk vatten tot een politiepatrouille tot op de Handschoenmarkt kon geraken.





De man werd meegenomen voor verhoor. (NBA)