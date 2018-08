Dief Huis De Colvenier krijgt 18 maanden celstraf 10 augustus 2018

02u48 0

De 54-jarige Piero C. is veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf voor de diefstal van een iPad.





Al jarenlang rijgt Piero C. de veroordelingen aan elkaar: in totaal liep hij er al 20 op. Gisteren stond de hardleerse crimineel opnieuw terecht. Ditmaal omdat hij op 12 januari 2018 in het Antwerpse restaurant Huis De Colvenier in de Sint-Antoniusstraat een iPad Mini had meegegrist.





Advocaat Xavier Potvin had op het proces om een milde bestraffing gevraagd. "Mijn cliënt kampt met een cocaïneverslaving. Hij heeft gestolen om in zijn gebruik te kunnen voorzien."





De rechtbank ging niet op het verzoek van de raadsman in. (BJS)