Dief grabbelt twee sloffen sigaretten uit wagen 06 juni 2018

In de Oranjestraat is een man maandagmiddag slachtoffer geworden van een overval. De man had net twee kartonnen dozen gekocht met sigaretten en die op de achterbank van zijn wagen gelegd. Een verdachte trok het portier van de wagen open en zette het op een lopen met de twee dozen. De broer van het slachtoffer, die zich aan de passagierszijde bevond, probeerde de verdachte nog te vatten, maar die kon ontsnappen in een voertuig dat klaar stond. Tijdens de achtervolging liet de verdachte één doos vallen. Deze sigaretten konden gerecupereerd worden. (BSB)