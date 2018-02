Dief gevat tijdens routinecontrole 08 februari 2018

02u32 0

De lokale politie van Antwerpen hield begin deze week een Argus-actie. Daarin richt de politie zich specifiek op het bestrijden van agressieve diefstallen, woninginbraken en drugsfeiten. Bij de actie, die maandagavond doorging, werden zes onmiddellijke schikkingen geïnd voor drugsbezit. Vier personen die illegaal in het land waren werden bestuurlijk aangehouden. Tijdens de actie werd ook één verboden wapen, een vouwmes, in beslag genomen. Eén geseinde verdachte voor diefstal kon gearresteerd worden en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een laatste persoon werd uitgenodigd voor een verhoor nadat hij vluchtmisdrijf pleegde na een verkeersongeval. Verder werd er 7 gram marihuana, 7 joints, 0,37 gram hasj en 0,22 amfetamines in beslag genomen. (BSB)