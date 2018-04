Dief gevat met 49 feiten op zijn kerfstok 14 april 2018

Een politiepatrouille in burger betrapte donderdagnamiddag een 51-jarige dief op heterdaad in een grootwarenhuis op de Meir. Ze zagen hoe de verdachte het alarmsysteem van een geldbeugel trok en de winkel verliet zonder te betalen. De dief werd aangehouden en hij verklaarde meteen dat hij de geldbeugel had gestolen om aan zijn vriendin cadeau te doen. De verdachte was geen onbekende voor de politie, met maar liefst 49 feiten op zijn naam, waaronder 21 diefstallen. (BSB)