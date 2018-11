Dief brengt petje van overleden stamgast terug… en schenkt meteen 250 euro aan goed doel

21 november 2018

Heuglijk nieuws uit café Den Draak in de Antwerpse wijk Zurenborg. De dief die vorige week een petje van een overleden stamgast had gestolen, heeft zijn buit teruggebracht. Om het goed te maken, schonk hij 250 euro aan het goede doel.

Wellicht zonder het te beseffen, ging een bezoeker van café Den Draak op de Draakplaats er vorige week woensdag vandoor met een buit met grote emotionele waarde. De man stal een blauw petje met het opschrift ‘Dudha’, dat in het café een prominente plaats had gekregen. Het petje was gemaakt als eerbetoon aan vaste stamgast Sam Dudha (25), die in de zomer van 2016 overleed na een ongelukkige val met zijn fiets in de Van Immerseelstraat in Antwerpen.

Het caféteam van Den Draak was geschokt en lanceerde een oproep om het gestolen ‘Dudha’-petje terug te brengen. “We hadden de hoop na een week eigenlijk opgegeven”, zegt cafébaas Hannes Peeters. “Tot de dief – een onbekende voor ons – deze middag Den Draak binnenstapte … met ons ‘Dudha’-petje! Via de (sociale) media was hij te weten gekomen dat we ernaar op zoek waren. Hij wist niet dat het petje zo waardevol voor ons was en schaamde zich wel een beetje.”

De dief had voor café Den Draak een ‘Wiedergutmachung’ in petto. “Hij heeft liefst 250 euro in onze Warmste Week-collectebus gestoken. We organiseren in Den Draak immers een inzamelactie voor het goede doel. Op 23 november wandelen drie vrienden van Sam van Knokke naar Den Draak ten voordele van Save, een vzw voor ouders van verongelukte kinderen.”