Dief betrapt met flatscreen onder arm 13 april 2018

Een 27-jarige man trok in de nacht van woensdag op donderdag in de Cassierstraat de aandacht van een politiepatrouille. Onder één arm droeg hij een zwarte sporttas en onder de andere arm had hij een flatscreen-tv vast. Toen de man de politie opmerkte, liet hij alles vallen en sloeg hij op de vlucht. Na een korte achtervolging werd de man aangetroffen tussen twee geparkeerde auto's. Hij ontkende dat hij was gevlucht en hij zou niets van een inbraak afweten. De spullen lagen nog op de plaats waar de verdachte ze had gedumpt. In de sporttas zaten allerlei spullen waaronder een laptop, een tablet en een koevoet. De spullen konden in verband gebracht worden met een inbraak eerder die nacht. De verdachte werd naar het cellencomplex op de Noorderlaan gebracht. (BSB)