Dief aan de haal met voorraad whisky Toon Verheijen

10 februari 2019

15u42 0

Dieven hebben tussen donderdagnamiddag en zaterdagmiddag ingebroken in een horecazaak aan Klapdorp. De dader forceerde een gemeenschappelijke inkomdeur in de hal van het gebouw en doorzocht daarna de horecazaak. De dader ging aan de haal met een tablet, wisselgeld uit de kassa en vijf flessen whisky. Enkele voorwerpen die ter plaatse werden aangetroffen - en mogelijk nuttige aanwijzingen kunnen opleveren - werden in beslag genomen voor sporenonderzoek.