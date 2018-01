Dichtregels sieren veegwagens 30 januari 2018

Na de huisvuilwagens met dichtregels rijden er vanaf vandaag ook tien veegwagens met poëzie rond in de stad. Met dit project wil de stad poëzie naar alle Antwerpenaars brengen en krijgt de dichtkunst ook een plek in de openbare ruimte. Antwerpen Boekenstad selecteerde de tien dichtregels die op de veegwagens werden aangebracht. Het gaat over regels uit gedichten van onder meer Wannes Van de Velde, stadsdichter Maud Vanhauwaert, Carmien Michels en Marcel van Maele. De regels die op de huisvuilwagens staan, blijven behouden. Dat zijn er van onder meer Paul van Ostaijen, Hugo Claus, Ruth Lasters, Joke van Leeuwen, Charlotte Van den Broeck en H.C. Pernath. Antwerpen was in 2017 na initiatiefnemers Rotterdam en Frankfurt de derde stad die op deze manier poëzie in de openbare ruimte brengt. "Dat we dichtregels aanbrengen op veegwagens is erg symbolisch. Onze mensen maken elke dag de straten proper en tegelijk maken de dichtregels de straten ook mooier", zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud en Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) (ADA)