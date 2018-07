Diamantwijk heeft nu ook supersnel glasvezelnetwerk 03 juli 2018

02u33 0

In de Diamantwijk heeft Proximus de eerste aansluiting op het supersnelle glasvezelnetwerk gepresenteerd. Na de opstart in het district Deurne, is het de tweede uitrol van glasvezel in Antwerpen. Het project kadert in het 'Glasvezel voor België'-project, dat Proximus in december 2016 aankondigde. Op tien jaar tijd wil het telecombedrijf 85 procent van alle Belgische bedrijven en de kernen van alle steden en gemeenten laten overschakelen van een aansluiting met koper naar glasvezel. Er lopen ook projecten in andere Belgische steden. "Een veilige en efficiënte internetverbinding zijn cruciaal voor de internationale diamantsector. Daarnaast is het, dankzij de ongelofelijke reactiesnelheid die glasvezel biedt, bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat in de toekomst geavanceerde diamantslijpapparatuur vanop afstand wordt bestuurd," zegt Ari Erpstein, CEO van het Antwerp World Diamond Centre . (ADA)