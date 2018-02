Diamanthandel brengt minder op ANTWERPEN BLIJFT GROOTSTE 'SUPERMARKT' VOOR RUWE DIAMANT PHILIPPE TRUYTS

06 februari 2018

02u52 0 Antwerpen Een grand cru is 2017 beslist niet geworden voor de Antwerpse diamant, maar de sector trekt zich op aan een flinke stijging van de in- en uitvoer van ruwe diamant. De gedaalde prijs per karaat vertaalt zich wel in een krimp van de totale omzet met vier procent tot 46 miljard dollar (circa 37 miljard euro). Antwerpen blijft voor diamant de grootste 'supermarkt' ter wereld.

Als je eerst naar het aantal karaat kijkt, lijkt 2017 een succesverhaal. De import en export van ruwe én geslepen diamanten kwam uit op 233,8 miljoen karaat. Goed voor een gewicht van bijna 47 ton, aangezien één karaat gelijkstaat aan 0,2 gram. In 2016 moest Antwerpen vrede nemen met 202 miljoen karaat. Dan spreek je toch over een stijging van om en bij 16 procent.





Maar volgens het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de spreekbuis van de sector, is er een enorm verschil tussen de handel in ruwe en in geslepen diamant.





Woordvoerster Margaux Donckier: "Vooral de export van ruwe diamant springt eruit: plus 27 procent. Dat wijst op meer vertrouwen. We hadden dat ook wel voorspeld. Drie nieuwe mijnen - twee in Canada en één in het Afrikaanse Lesotho - brengen hun productie bijna helemaal naar Antwerpen. Daarnaast zijn hier ook meer tenders (veilingen, red.) georganiseerd, een kwart meer dan in 2016: we zitten al aan 109."





Wereldwijd is er volgens Donckier vooral vraag naar kleinere ruwe stenen. Dat duwt de prijs per karaat omlaag. Opmerkelijk veel zelfs, want terwijl de export in gewicht steeg met 27 procent, daalde de waarde van al die goederen samen met 1 procent.





Vraag onder druk

De markt van geslepen steentjes tovert al jaren geen glimlach meer op het gezicht van de diamantairs. Een lichtpuntje is dat de prijs per karaat steeg. Maar de in- en uitvoer in Antwerpen daalde van circa 11,5 naar 10,7 miljoen karaat, een daling van 7 procent. De waarde van 22,5 miljard dollar (18 miljard euro) ligt 3 procent lager dan in 2016.





De vraag naar geslepen diamant staat volgens het AWDC onder druk, omdat er in de belangrijkste afzetmarkten als de Verenigde Staten en China veel concurrentie is van andere luxegoederen zoals reizen en smartphones. "De daling zwakt wel af", zegt Donckier.





Financiering

Een aanslepend probleem is de financiering van de handelaars. De ellende begon toen bankgroep vier jaar geleden zijn dochter Antwerpse Diamantbank opdoekte. Donckier: "Vijfhonderd bedrijven - een derde van het totaal - hebben een rekening bij een van de vier Indische banken die hier actief zijn of bij het Nederlandse ABN AMRO. Stel dat een Indische bank hen afstoot, dan hebben ze geen alternatief. Belgische banken werken niet met diamantairs. Er is nog geen oplossing op dat vlak."