Diamant zoekt oplossingen met hackathon 04 mei 2018

02u30 0 Antwerpen De diamantsector kan frisse ideeën gebruiken. Daarom organiseert het Antwerp World Diamond Centre van 4 tot 6 mei de eerste hackathon voor de diamantindustrie in Antwerp Expo. Eén van de uitdagingen is de opkomst van synthetische - door de mens gemaakte - diamant.

"Diamant wordt al 100 jaar op dezelfde manier geproduceerd en verkocht", zegt Karen Rentmeesters, hoofd PR van AWDC. "De winstmarges zijn zeer klein, er is nog te weinig innovatie. Vandaar ons idee voor een hackathon: een kruisbestuiving tussen experten uit de diamant en een 40-tal deelnemers uit andere sectoren."





Mijnen uitgeput

Steeds meer diamantmijnen geraken uitgeput. Vanaf 2023-2025 zal de vraag naar natuurlijke diamant groter zijn dan het aanbod. De prijzen zullen stijgen. Intussen groeit de markt van de synthetische diamant, die net zo goed uit koolstof bestaat, maar die door een machine op anderhalve week wordt gemaakt. Rentmeesters: "Vandaag is synthetische diamant al 35 à 40 procent goedkoper dan de natuurlijke. Die kloof zal groeien. Maar voor beide zijn er kopers. We hopen dat de hackathon creatieve oplossingen brengt. Bijvoorbeeld: een app die je vertelt wat de verschillen zijn tussen natuurlijk en synthetisch of die de ecologische voetafdruk berekent."





Andere breinbrekers voor de 'hackers' zijn technologische ontwikkelingen rond betalingen en beveiliging van diamant, én een businessplan voor de diamanthandel van de toekomst.





Aansluitend aan de hackathon opent Carat+, een diamant- en juwelenbeurs voor bedrijven. Actrice en model Liz Hurley opent het evenement. (PHT)