Diamant haalt sterke ideeën uit eerste hackathon 08 mei 2018

02u52 0 Antwerpen De traditioneel vrij gesloten diamantsector heeft het voorbije weekend in Antwerpen een stap naar meer kruisbestuiving met andere sectoren gezet. De allereerste 'hackathon' voor de wereldwijde diamantindustrie leverde enkele zeer bruikbare ideeën op.

Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) overtuigde 62 hackers om zich op enkele acute uitdagingen voor de diamantwereld te storten. Er daagden naast een pak Belgen deelnemers uit alle windstreken op: van Rusland tot de Verenigde Staten en van Cyprus tot Canada. Coach Ayelet Lerner (Lerner Diamonds) zat in één van de drie winnende teams: 'Gem Hive'. "Diamantairs die op dezelfde gang in een kantoorgebouw zitten, kennen elkaar vaak niet. We stellen een innovatieve co-workingruimte voor, in een van de diamantbeurzen. Met bijvoorbeeld diamanthandelaars, start-ups en juweliers."





Andere winnaars waren Team Diamantstraat 10 en Team Kontich. Bij de oplossingen: een systeem ('blockchain') dat consumenten toelaat beter in te schatten hoeveel hun steen zal kosten, omdat gegevens van retailers betrouwbaarder worden opgeslagen. Ook het traceren van een diamant van mijn tot vinger, met alle financiële transacties, wordt mogelijk.





Volgende editie

Een volgende editie komt er bijna zeker. AWDC-topman Ari Epstein is erg tevreden over het resultaat van de Hack4Diamonds. "Door in te zetten op nieuwe technologieën willen we onze koppositie als wereldcentrum voor diamant veiligstellen." (PHT)