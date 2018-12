Deze vijf plekken moet je zeker gezien hebben volgens Tourist LeMC Joyce Van De Winkel

14 december 2018

14u46 0 Antwerpen Wie beter dan Johannes Faes, beter bekend als Tourist LeMC, kan ons vertellen wat de fijnste plekjes zijn om te vertoeven in Antwerpen. De zanger, die hiphop en kleinkunst verenigt, maakt met zijn songs in het Antwaarps dialect furore in heel Vlaanderen. De geboren en getogen Antwerpenaar leidt ons met plezier naar zijn favoriete plekken.

1.Bosuilstadion: Dat Johannes Faes van voetbal houdt, is geen geheim. Over zijn geliefde RFC Antwerp zingt hij zelf in zijn liedjes. Het verwondert dan ook niet dat hij het Bosuilstadion tipt als dé plaats in Antwerpen om een leuke avond te beleven. “Voor een topavond in een bruisende voetbalsfeer moet je absoluut hier zijn.” Het stadion, dat in 1923 in gebruik werd genomen, is een van de oudste nog actieve stations van België.

2.Les Saveurs de Yamada: Voor een gezellige avond in een traditioneel Japans restaurant moet je volgens Johannes in Les saveurs de Yamada in de Antwerpse Kronenburgstraat zijn. Het restaurant stelt creativiteit en gezonde voeding voorop door bijvoorbeeld vooral met biologische producten te werken. “Les saveurs de Yamada is traditioneel met alles erop en eraan: je zit nog net niet op de grond te eten.”

3. MAS: Het meest unieke aan het Museum Aan de Stroom is volgens Tourist LeMC het panorama. Hij komt tot rust door even naar boven rollen op de trap en te genieten van het uitzicht. Maar het MAS heeft natuurlijk meer te bieden dan louter het uitzicht: “De omgeving is zo bijzonder dat je je in het buitenland waant wanneer je er vertoeft. Het water, het mooie plein en de gezellige restaurants en cafés maken de plek enig in zijn soort.”

4.Bakkerij Goossens: Het beste brood en de lekkerste patékes van Antwerpen vind je bij Bakkerij Goossens in de Korte Gasthuisstraat, recht tegenover Sergio Hermans Frites Atelier. “Een oldschool en echt Antwerps bakkerijtje waar je altijd moet aanschuiven.” Volgens de locals is het roggebrood met rozijnen subliem.

5.Speeltuin Gedempte Zuiderdokken noordkant: Vooral een aanrader voor kinderen, volgens Tourist LeMC. “Dit is echt een leuke speeltuin voor de kleine mannen. Je kan gemakkelijk na het spelen nog een wandelingetje maken richting de wijk Sint-Andries. En voor wie er geen genoeg van kan krijgen: tussen de blokken van Sint-Andries is nog een leuk speeltuintje verstopt.”