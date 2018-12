Deze kooivechter maakt je een smoothie en helpt je een jeans te passen Nina Bernaerts

10 december 2018

09u16 0 Antwerpen Tarik Jaaidi (28) is duidelijk van vele markten thuis: de kooivechter is sinds kort ook zaakvoerder van een kledingzaak op de Turnhoutsebaan waar je evengoed een koffie of een smoothie kunt krijgen. En wat valt op: zo meedogenloos als hij is in de ring, zo behulpzaam is hij in zijn kledingwinkel.

Tarik Jaaidi holt vandaag nog een beetje van hot naar her want zijn nieuwe zaak op de Turnhoutsebaan 'One O Six' (naar het huisnummer 106) vraagt al zijn aandacht. De kledij moet juist liggen en iedereen moet goed ontvangen worden. Mode is zijn passie.

"Eigenlijk heeft me dat altijd wel geïnteresseerd. Wat ik hier wil brengen is kledij voor iedereen. Tegenwoordig zie je van die jongens rondlopen met broeken van 200 of 300 euro. Maar dat is gewoon niet haalbaar voor iedereen. Daarom heb ik gekozen voor betaalbaar, goede kwaliteit én basic. Van 16 tot 50 jaar, hier kan iedereen wel iets vinden naar zijn goesting. Daarbij heb ik ook echt rekening gehouden met de locatie, dat vind ik ook belangrijk. Het is de Turnhoutsebaan, daarom zijn we ook open tot 20 uur, het begint hier pas te leven tegen 14 uur", vertelt de ondernemer.

Extra service

Achteraan het grote pand is ruimte voor koffie, thee of een verse smoothie. Toch is dat eerder toevallig zo gekozen. "Het is de huisbaas die dol was op deze toog, ze wou die absoluut niet weg. Dus ik heb het eens bekeken en dan besloten om ook een koffiebar erbij te nemen. Ik heb eigenlijk niet veel met koffie maar nu vind ik het wel leuk. Zo kunnen mijn klanten tussen de kledij kijken en ondertussen krijgen ze een koffietje, het is een extra service die ik aanbied. Ondertussen is het echt een plek geworden waar mijn vrienden samen komen, de jongens hier uit Borgerhout. Ik wil dan ook meer doen dan alleen het commerciële, ik wil hier ook een echte ontmoetingsplek van maken."

15 km lopen

Toch is het geen alledaags zicht, een kooivechter, die je liever 's nachts niet in een steegje tegenkomt, in de weer met smoothies. "Ik ga niet mijn hele leven vechten. En dat is ook geen fulltime job. Pas op, het is nu wel druk. Over 7 weken heb ik een belangrijke wedstrijd waar ik me eigenlijk op moet focussen maar tegelijk ben ik hiermee bezig. Maar ik heb erger meegemaakt hoor. Afgelopen jaar moest ik mijn belangrijkste wedstrijd in juni vechten en ik moest mij voorbereiden tijdens de ramadan. Dat was afzien. Elke ochtend opstaan, niet eten en helemaal ingepakt 15 kilometer lopen, 30 dagen lang. Zonder twijfel het zwaarste dat ik al gedaan heb. Nu weet ik ook: al de rest kan ik aan." De ambitieuze man heeft grootse plannen. "Ik wil nog wel echt groter worden in de vechtsport. En daarna wil ik hier een groot succes van maken, uitbreiden, groeien. En dan hoef ik misschien zelf niet meer te werken."