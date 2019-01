Dewinter bedankt Guy D’Haeseleer met reuzepot chocomousse Dieter Lizen

06 januari 2019

Op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse Vlaams Belang-afdeling in huisbrouwerij ‘t Pakhuis moest burgemeester Bart De Wever (N-VA) het ontgelden omdat hij een bestuursakkoord met sp.a heeft gesloten. Dewinter lanceerde in ’t Pakhuis meteen de oppositiecampagne “Stop socialisme”. “Na tachtig jaar socialisme aan de macht op ‘t Schoon Verdiep zette Bart De Wever de socialisten langs de voordeur uit het stadhuis in 2012 om ze zes jaar later via de achterdeur weer binnen te laten. Dit is niet waar de kiezers van N-VA voor stemden, maar De Wever heeft ze als een echte ‘rattenvanger van Hamelen’ om de tuin geleid”, zo meende Dewinter.

Dewinter zag wel ‘een lichtpuntje’ in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, waar Vlaams Belang-verkozene An Van Uffelen als onafhankelijke verdergaat om een meerderheid te vormen met N-VA en CD&V. “Van Uffelen kreeg hiervoor groen licht van de partij, om een links bestuur in het district af te wenden. Zo zie je dat met wat creativiteit mee besturen wel mogelijk wordt”. Van Uffelen, zelf niet aanwezig op de receptie, kreeg dan ook luid applaus van de partijleden.

Nog meer applaus was er voor eregast Guy D’haeseleer van Forza Ninove. Die laakte de houding van N-VA over het cordon sanitaire rond Vlaams Belang. “De luchtbel dat de N-VA tegen het cordon is, is na deze gemeenteraadsverkiezingen definitief doorprikt”, zegt D’Haeseleer. “Ze hadden in Ninove en op 15 andere plaatsen de kans om een Vlaams front te vormen, maar kozen ervoor linkse partijen te depanneren.”

Volgens Dewinter zullen ze in Ninove over 6 jaar niet meer om d’Haeseleer heen kunnen. Om dat mee te bewerkstelligen kreeg hij alvast een reuzenpot van 5 liter chocomousse mee naar huis. “Om op krachten te blijven”.