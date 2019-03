Dertiger al twaalf dagen vermist Sander Bral

14 maart 2019

13u19 0 Antwerpen De 36-jarige Ionut Florea is al vermist sinds zaterdag 2 maart. Hij werd het laatst geregistreerd aan het Eilandje in Antwerpen door stadscamera’s. Sindsdien ontbreek elk spoor van hem.

Op de beelden van de stad is te zien hoe de man op 2 maart op de Mexicobruggen wandelt in de richting van de Londenbrug. Daarna verdwijnt hij van de radar. Ionut Florea is 1m60 lang en kaal geschoren. Op de dag van zijn verdwijning droeg hij een okerkleurige driekwart jas met opvallende bontkraag, een donkerkleurige jeans en opvallende witte sneakers.

Heeft u meer informatie over deze verdwijning? Contacteer dan de federale politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier.