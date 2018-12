Dertig containers vallen

van binnenschip in Schelde Scheepvaartverkeer van en naar Antwerpse haven stilgelegd Patrick Lefelon

29 december 2018

15u01 0

Aan de Noordzeeterminal in de Antwerpse haven is vanmiddag een accident gebeurd met een binnenschip. Het schip verloor door onbekende omstandigheden een dertigtal containers. De kisten kwamen in de Schelde terecht en dreven af naar de vaargeul.

Woordvoerster Nathalie Van Impe van het Antwerpse Havenbedrijf: “Er geldt voorlopig een op- en afvaartverbod op de Schelde. Het scheepvaartverkeer ligt dus stil. De containers moeten eerst uit de vaargeul worden verwijderd. Voorlopig wijst niets erop dat de containers schadelijke stoffen bevatten.”

Een vloot van sleepboten is terplaatse en takelt de drijvende containers terug naar de kant. Die interventie is volop bezig. De containers zijn vanop de Scheldedijken nauwelijks te zien. Het incident gebeurde net voorbij de bocht van de Zandvlietsluis, aan de kades van havenbedrijf PSA.

De oorzaak van het incident is nog niet bekend. Woordvoerster Nathalie Van Impe: “Eerst zorg is de vaargeul vrijmaken. Daarna kan het onderzoek beginnen met o.a. de ondervraging van de kapitein van het binnenschip.”