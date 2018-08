Derde theaterversie van Nonkel Jef 17 augustus 2018

Op televisie was Nonkel Jef enorm populair maar ook op de planken van het theater kan de vloekende Kempische boer bekoren. Na twee succesvolle theaterproducties kondigt Theatertainment een derde nieuwe voorstelling aan met Ivo Pauwels in hoofdrol als Nonkel Jef. Hoe de nieuwe voorstelling zal heten en wie er allemaal zal meespelen, dat is voorlopig nog niet bekend gemaakt. Wel kunnen liefhebbers van het genre nu al tickets kopen. De nieuwe voorstelling gaat op 20 september 2019 in première in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Hij zal drie weekends te zien zijn. Er volgt opnieuw een theatertour door Vlaanderen. (ADA)