Derde Starbucks op komst 12 maart 2018

Antwerpen verwelkomt binnenkort opnieuw een filiaal van Starbucks. De bekende internationale koffiehuisketen Starbucks gaat in het Radisson Blu Hotel op het Koningin Astridplein een derde vestiging openen. Over de juiste timing is nog geen duidelijkheid.





Het nieuwe Starbucks-filiaal opent op de gelijkvloerse verdieping van het hotel, waar nu al aan de ramen een aankondiging prijkt. De Starbucks zal zowel toegankelijk zijn voor hotelgasten als voor passanten. Het Radisson Blu Hotel wordt ook volledig gerenoveerd. Starbucks zwaait de deuren open als de renovatiewerken klaar zijn.





De koffiehuisketen opende in Antwerpen eerder al twee filialen: op de Groenplaats en in het Centraal Station, op een boogscheut van het Radisson Blu Hotel. (BJS)