Derde schepen voor sp.a pas in mei verwacht NBA

03 januari 2019

Er komt voorlopig geen derde sp.a-schepen in het Antwerpse college. Schepen Tom Meeuws zal de functies van de derde schepen, OCMW-voorzitterschap, ook op zich nemen. Nadat Hicham El Mzairh, Karim Bachar en Güler Turan het mandaat eerder al weigerden vanwege verschillende redenen en Yasmine Kerbache de gedoodverfde lijsttrekker wordt voor sp.a bij de verkiezingen in mei bleef er voorlopig niemand over om de functie op zich te nemen. Verwacht wordt dat na de verkiezingsslag in mei wel een schepen gevonden kan worden.