Derde rit Binckbank Tour doet stad aan 14 augustus 2018

02u42 0 Antwerpen De derde rit van de Binckbank Tour komt aan in Antwerpen. Na twee plaatselijke rondes rijden de renners op de Desguinlei over de finish. De parking wordt een groot fandorp.

De derde rit van de Binckbank Tour komt morgen aan in Antwerpen op de Singel ter hoogte van Pidpa, net als bij het BK wielrennen in 2017. De renners rijden Antwerpen binnen via Wilrijk en werken nog twee lokale rondes af vooraleer ze finishen.





De BinckBank Tour is een zevendaagse rittenkoers door België en Nederland. Op woensdag 15 augustus staat de derde rit op het programma. Die brengt de renners van Aalter in een 175 kilometer lange tocht door het Meetjes- en Waasland naar Antwerpen.





Fandorp

Sporting A zorgt ervoor dat de fans aan de aankomst terechtkunnen voor fietsvertier. Zo wordt de parking van de Desguinlei omgetoverd tot een fanzone, waar de fietsliefhebbers vanaf 15 uur gratis kunnen plaatsnemen.





"Hier zullen bezoekers niet alleen de renners drie keer live zien passeren, ze kijken er ook naar de koers op groot scherm en genieten van animatie. Bovendien staan de rennersbussen die dag ook aan de aankomst. Geïnteresseerden krijgen dus de mogelijkheid om te passeren in het rennersbussenpark", vertelt schepen van Sport Ludo Van Campenhout. Supporters komen best met de fiets of het openbaar vervoer. Wie toch met de auto komt, kan die best parkeren op een park-and-ride aan de rand van de stad en daar het openbaar vervoer nemen. (ADA)





