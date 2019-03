Derde overname op til voor bekend Antwerps-Nederlands sleepbedrijf philippe truyts

05 maart 2019

12u01 0 Antwerpen De 260 varende personeelsleden en dertig bedienden van het Nederlandse sleepbedrijf Kotug Smit Towage wacht wellicht opnieuw een overname. De Spaanse groep Boluda staat dicht bij een akkoord. Kotug Smit Towage is in zekere zin de ‘erfgenaam’ van het vroegere URS, de Unie van Redding en Sleepdiensten. Dat bedrijf maakte meer dan 135 jaar lang deel uit van de Antwerpse havengeschiedenis.

Het Antwerpse URS werd in 2007 overgenomen door het Nederlandse Smit Internationale. Drie jaar geleden volgde een fusie met Kotug (Rotterdam). De aandeelhouders – baggergroep Boskalis en Kotug International – gingen echter op zoek naar een koper. In vakbondskringen is men op zijn hoede voor de Spaanse groep Boluda. Ze vrezen dat de loon- en arbeidsvoorwaarden onder druk zullen komen. Voorlopig worden die verzekerd door een cao. Het is afwachten of Boluda die al dan niet zal opzeggen.