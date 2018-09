Derde fase in de heraanleg van de Tunnelplaats 03 september 2018

Begin september start de derde fase in de heraanleg van de Tunnelplaats met de aanleg van Ankerrui-Noord tussen het Hessenplein en de Italiëlei. Tijdens deze werken wordt de Koeikensgracht volledig afgesloten voor alle verkeer en wordt de Entrepotkaai doodlopend. Tegen maart 2019 zijn de werken afgerond. De Leien zijn bereikbaar via Ankerrui Zuid. De Waaslandtunnel is bereikbaar via de Londen-Amsterdamstraat of de Paardenmarkt





Garages zijn enkel bereikbaar voor 7 uur 's ochtends en na 17 uur 's avonds.





Wanneer de garages kortere periodes niet toegankelijk zijn, door de aanleg van riolering of bestrating, worden bewoners op voorhand op de hoogte gebracht. (BJS)