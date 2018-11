Derde editie To Be Antwerp zet net afgestudeerde kunstenaars in de kijker ADA

23 november 2018

12u48 0 Antwerpen 32 kunstlocaties in Antwerpen stellen volgend weekend hun deuren open voor net afgestudeerde kunstenaars in het kader van To BE Antwerp.

Jonge, net afgestudeerde kunstenaars van Sint Lucas Antwerpen en van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen zullen hun kunstwerken tentoonstellen en voorstellen tijdens de derde editie van To Be Antwerpen. Het evenement wil de kunstenaars in contact brengen met galerijen maar zeker ook met het brede publiek. Tijdens de Master tentoonstelling konden galeriehouders werken selecteren die ze wilden tentoonstellen tijdens To Be Antwerp. “Het viel ons op dat deze mensen hun selectie in grote lijnen overeenkwam met wat de docenten voor ogen hadden. Dat is een positief signaal dat de werken die deze kunstenaars maken, commercieel interessant zijn,” vertelt docent Beeldende Kunsten Spank Moons.

Het traject van To Be Antwerp concentreert zich in de buurt van het Theaterplein en bestaat uit 32 deelnemende locaties, gaande van galerijen, antiquairs, designzaken, juweliers en cultuurhuizen. Toch wil de organisatie een erg breed publiek aantrekken en laagdrempelig zijn.

Bedenker en drijvende kracht is Ales Nierinck. Hij merkte door met kunstenaars te praten dat er nood was aan een link met het brede publiek. “Voor velen zal het de eerste keer zijn dat zij de kans krijgen om hun werk aan kunstliefhebbers te tonen. Het kan een belangrijke stap zijn in hun toekomstige carrière.”

Hoewel To Be Antwerp al aan de derde editie toe is, is het evenement nog redelijk onbekend. Wat begon als een fragiel idee groeit stilaan uit tot een professionele organisatie. En dat is een goede zaak vinden ook de galeriehouders. Zij moeten vaak teren op een vast publiek “maar na verloop van tijd heb je nieuwe klanten nodig. Tijdens de vorige editie merkten we dat een heel ander cliënteel de weg vond naar ons en dat is natuurlijk erg fijn,” klinkt het.

Schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens is erg blij met deze nieuwe lichting kunstenaars. “Antwerpen kent een rijke kunstgeschiedenis met namen als Rubens. Het doet ontzettend veel deugd te zien dat ook de toekomst verzekerd is. Vandaag vieren we dan ook de nieuwe Antwerpse meesters.”

Alle info vind je op www.tobeantwerp.com. Van 30 november tot 2 december.