Denmark stelt tentoon in Fosbury & Sons ADA

16 januari 2019

15u56 0

Fosbury & Sons stelt de ‘Mobiele Archieven’ van de Belgische kunstenaar Denmark tentoon in haar vestiging in de Antwerpse WATT-toren. Fosbury & Sons wil kunstenaars een platform bieden, en hun werk in contact brengen met leden en bezoekers. De ‘Mobiele Archieven’ zijn een samenvatting van het volledige oeuvre van Denmark. “Afgestoten archieven van boeken, kranten, magazines en dossiers worden tot nieuwe archieven omgebouwd. Niet om te consulteren, maar om te bekijken. Ze zijn ontoegankelijk gemaakt om mezelf tot stilstand te dwingen,” zegt de kunstenaar. In 1972 studeert Denmark (Mark Robbroeckx) af als licentiaat kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent. Denmark bouwde doorheen de jaren zijn oeuvre op als een beeldende reflectie op media, geschreven pers en de enorme papierberg die meestal snel in de vuilnisbak belandt. Hij reageert tegen de overdaad aan gedrukte en andere informatie. De expo loopt van woensdag van 6 tot en met zaterdag 23 februari.