Den Bell staat in de steigers voor behandeling betonrot BJS

19 maart 2019

17u26 0 Antwerpen Den Bell, het stedelijk administratief centrum aan het Francis Wellesplein, staat in de stellingen. Werkmannen behandelen er betonrot dat vorig jaar werd vastgesteld.

Tijdens een jaarlijkse controle van het gebouw van 13 verdiepingen door Monumentenwacht werden vorig jaar barsten in de gevel en de daklijsten vastgesteld. Om gevaar voor de omgeving te voorkomen, werden de loshangende elementen toen meteen weggehaald. In 2010 liep Den Bell, waar 2.000 ambtenaren werken, ook al eens schade op. Toen kwam een boordsteen van de dertiende verdieping aan de zijde van het binnenplein naar beneden. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De stad Antwerpen vond het tijd voor een structurele oplossing en maakte in het najaar van vorig jaar 1,1 miljoen euro vrij voor de renovatie van de gevels. De aannemer is intussen begonnen aan de werken. De klus, die sterk afhankelijk is van het weer, neemt wellicht één jaar in beslag.