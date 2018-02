Demowoning toont gezond wonen 24 februari 2018

Van 26 februari tot 18 mei opent in de René Heylenstraat 8 in Deurne een nieuwe demowoning Gezond (t)Huis. Het is een levensechte woning waarin bezoekers worden geconfronteerd met een aantal ongezonde situaties. Antwerpenaars leren er in groep hoe ze zelf CO, schimmel en vocht kunnen herkennen en een gezondere woonomgeving kunnen creëren. De demowoning is een levensechte woning voorzien van ongezonde situaties.





"Niet iedereen weet dat kleine veranderingen in huis de woonkwaliteit aanzienlijk kunnen verbeteren", zegt schepen voor Wonen Fons Duchateau. "Daarom tonen we in de demowoning hoe kleine ingrepen een verschil kunnen maken." De demowoning richt zich voornamelijk tot senioren, huishoudens met een laag inkomen en alleenstaande jongeren. Inschrijven voor een bezoek kan via de site www.antwerpen.be, (zoeken naar 'demowoning'). (DILA)