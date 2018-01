Deliveroo-koerier ontsnapt aan bestraffing 02u31 0

Een jonge Deliveroo-koerier moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechter. De 17-jarige jongeman werd in de Carnotstraat door een politiepatrouille betrapt toen hij door het rood fietste. Hij ontkent de feiten. "Ik heb aan de agenten ook gezegd dat ik denk dat ze zich vergist hebben. Ik reed wel degelijk door het oranje licht. Ik was gehaast want ik moest een bestelling leveren op 't Zuid. Wel een eindje fietsen. De politie was een eind achter mij dus ik blijf er bij dat ze zich vergisten", verklaarde de Deliveroo-koerier. De procureur vroeg een boete 300 euro en 8 dagen rijbewijs. De politierechter geloofde de jongen niet meteen maar verleende de middelbareschoolstudent wel de gunst van de opschorting. (NBA)