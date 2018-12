De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Dek én pimp je kersttafel voor minder dan 20 euro dankzij slimme tips van interieurstyliste Clo Clo Aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen

13 december 2018

10u00 0 Antwerpen Kan je besparen op je kersttafel zonder ook maar een greintje aan wauwfactor te moeten inboeten? Ja dus, door voluit voor tweedehands te gaan. Interieurstyliste Anne-Catherine van Clo Clo ging snuisteren in De Kringwinkel en strikte er alles voor een hippe kersttafel voor minder dan 20 euro. Met deze handige tips doe jij hetzelfde.

Out of the box

Om ter plaatse niet overweldigd te zijn door het grote aanbod, is het een slimme tactiek om te bepalen welk thema of kleurenpalet je op je kersttafel wil vóór je naar De Kringwinkel trekt. Anne-Catherine had echter zin in een uitdaging en liet zich ter plaatse inspireren. “En dat ging snel. Ik spotte veel keramiek met een seventiesvibe en dat deed natuurlijk een belletje rinkelen: trend alert! Die fondueborden deden me ook aan Kerstmis bij m’n ouders vroeger denken en geven dus een heerlijke nostalgisch touch aan de tafel. Het forse bistrobestek heeft dan weer bakken karakter.”

“Ik had héél veel keuze in De Kringwinkel”, vertelt Anne-Catherine. “Een goed idee is dan om een item dat je spotte, weg te nemen van de stapels serviezen om te zien wat het op z’n eentje uitstraalt en het op je tafel past. En ik ging ook op zoek naar spullen die bij de nostalgische keramiek pasten. Zo vond ik bijvoorbeeld een stel keramieken potjes die als glazen zouden kunnen dienen. Want nieuwsflash: wijn hóéft niet in een wijnglas. Je moet gewoon out of the box denken als je een echt unieke tafel wil.”

Anne-Catherine kon in De Kringwinkel ook op de hulp van medewerkster Alla rekenen, zij is in opleiding voor visual merchandising. En zij stak zelf ook iets op van de tips van Anne-Catherine. “Out of the box denken is inderdaad zó belangrijk! Niemand wil jaar na jaar aan nagenoeg dezelfde kersttafel zitten. Al doe je maar iets kleins dat een tikkeltje creatief is, zoals een ongewoon stel glazen gebruiken, zo dek je wel een tafel die mensen zich zullen herinneren.”



Tafeltje, dek je

Thuisgekomen geeft Anne-Catherine haar vondsten eerst een snel zeepbad en dekt dan de tafel volgens dit simpele stappenplan:



1. Ze start met een simpel, neutraal tafellaken om zo alle aandacht op haar tweedehandsvondsten te vestigen.

2. Het servies, de glazen en het bestek krijgen een plekje op tafel. Omdat het bistrobestek lekker volks is, mag het ook volks op de borden gelegd worden.

3. Voor een feestelijke touch, gaat Anne-Catherine op zoek naar wat blingbling. Ze moet niet ver zoeken, want haar kerstboom zit al vol gouden decoratie. Door wat kerstballen en sterrenlinten over te brengen naar de tafel, wordt ze ineens kerstiger en vormt ze een mooi geheel met de boom.

4. Verder werkt ze de tafel af met een grote tweedehands wijnkaraf die ze als vaas gebruikte, een stel potjes voor theelichtjes en een donkerder keramieken bord dat wat kerstballen en kaarsen tentoonstelt.

5. Neem een foto van het prachtige eindresultaat en dan: genieten van het kerstdiner!

Items op de kersttafel van Clo Clo:

- 4 x fondue borden: 4x€0,25

- 4 x bistro bestek: 4x€1

- 4 x koffiekopjes gebruikt als vaas: 4x€0,3

- 1 x wijnkaraf: €1,5

- 1 x bruin serveerbord: €0,5

- 4 x potjes uit keramiek gebruikt als bekertjes: 4x€0,25

- 4 x wijnglazen: 4x€0,3

- Fondueset in keramiek: €3

- 4 x porseleinen ovenschaaltjes gebruikt als kaarshouder: 4x€0,25

- tafellaken: €3,5

Met dank aan Anne-Catherine Gerets (@Annecatherine_cloclo op Instagram) en haar productie-assistent Jolien Busselot.