Definitief gedaan met kamperen aan school: álle Antwerpse middelbare scholen stappen in elektronische aanmelding philippe truyts

15 januari 2019

11u10 0 Antwerpen De kogel is door de kerk: voor het eerst stappen alle 66 middelbare scholen in de stad in het centrale aanmeldingssysteem. Dat is op de algemene vergadering van het Antwerps Lokaal Overleg Platform (LOP) beslist, zo laat voorzitter Eric Boels weten. Vorig jaar deden nog twintig scholen niet mee. Ouders zullen dus nergens moeten kamperen.

Vorige week was er twijfel gerezen over de haalbaarheid van een centrale, elektronische aanmelding. De Franstaligen in Brussel hadden immers een belangenconflict ingeroepen tegen een Vlaams inschrijvingsdecreet dat dat systeem wilde verplichten. De scholen moesten maandagavond de knoop doorhakken in het LOP. “We werden voor onze verantwoordelijkheid geplaatst”, zegt Eric Boels. “Zouden we hetzelfde doen als vorig jaar en aan de ouders de strategische keuze laten? Dan creëer je een carrousel van ouders die gaan aanschuiven en anderen die voor het elektronische aanmelden kiezen. Ik ben blij dat er uiteindelijk bij dubbele meerderheid is beslist om voor het digitale systeem te kiezen, zowel door het onderwijs als door de ouders.”

7.000 plaatsen extra nodig

Volgens Boels is een gezamenlijke aanmelding belangrijk om de schaarse plekken eerlijk te verdelen. “Elk schooljaar stijgt het aantal nieuwe inschrijvers, intussen zijn het er al meer dan zesduizend. We rekenen erop dat het Vlaams Parlement het probleem voorgoed oplost voor de komende jaren. Vergeet niet dat er tussen nu en 2025 zo’n 7.000 plaatsen moeten bij komen in het Antwerps secundair onderwijs.”

Niet alle scholen stappen met evenveel zin in het systeem. Sommige wijzen op de concurrentie van scholen in de randgemeenten. Die hoeven niet deel te nemen en ouders kunnen hun kinderen er al een paar maanden sneller inschrijven.

Het LOP raadt ouders aan om aan te melden in verschillende scholen. Op zich is er geen maximum vastgelegd. “Haast alle ouders hebben twee à drie scholen in hun hoofd”, zegt Eric Boels. “Het beste wat ze kunnen doen, is de scholen te ‘verkennen’ volgens de talenten van hun kinderen.”

Wanneer aanmelden?

De centrale aanmelding start pas na de paasvakantie, op 23 april. “Van 10 tot 31 mei kun je dan je ticket in de school verzilveren”, zegt Boels. “In maart krijgen leerlingen met een broer en/of zus in een bepaalde school of met een ouder die er wérkt al wel voorrang.”

https://meldjeaan.antwerpen.be/