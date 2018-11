Defecte autolichten nekken drugsdealer Sander Bral

30 november 2018

Een patrouille van het wijkteam Centrum van de lokale politie zag donderdag een wagen over de Plantin en Moretuslei rijden waarvan de twee dimlichten niet werkten. Ze deden het voertuig stoppen en gingen over tot controle. Meteen namen de inspecteurs een cannabisgeur waar. Bij doorzoeking van de wagen en fouille van de 23-jarige bestuurder werden er drie gram cannabis, voor meer dan duizend euro aan cash geld en enkele telefoons aangetroffen. De spullen werden in beslag genomen. De verdachte werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Bij de verdachte thuis, in Brussel, is een huiszoeking verricht waar ook nog bijna 32,5 gram cocaïne, meer dan vijfduizend euro cash geld en een precisieweegschaal in beslag genomen werden. Ook een huurcontract voor een auto is met beslag bezwaard. Er is een onderzoek gestart.