Deense binnenhuisketen komt naar Stadsfeestzaal 21 april 2018

De trendy keten Søstrene Grene, één van de meest populaire Deense winkelketens, komt naar ons land. De hyperpopulaire winkel gespecialiseerd in woonaccessoires, hebbedingetjes en doe-het-zelfartikelenopent op 18 mei haar eerste winkel in België, en dat in de Antwerpse Stadsfeestzaal. "De Belg, die sowieso almaar vaker voor de Deense levensstijl valt, zal ongetwijfeld in grote getallen zijn weg naar deze nieuwe winkel vinden", stellen ze bij Group Hugo Ceusters-SCMS, de Antwerpse vastgoedreus die de commerciële verhuring van de Antwerpse Stadsfeestzaal in handen heeft.





De keten gaat prat op een rustige, typisch Deense 'minimalistische' winkelervaring. Zo worden de meeste producten verkocht vanuit houten kistjes en wordt in de winkels steevast klassieke muziek gedraaid, bedoeld om een rustige sfeer te creëren. Op de website wordt zelfs volgende waarschuwing vermeld: "Denk eraan! Koop alleen wat u nodig hebt!". Vorig jaar opende de keten maar liefst acht winkels in Nederland, twaalf in Frankrijk en twee in Spanje. De keten heeft wereldwijd intussen 181 winkels. (DILA)