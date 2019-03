Deelnemers lenteschoonmaak worden getrakteerd op frietjes Jan Aelberts

27 maart 2019

10u56 0 Antwerpen Zandhoven organiseert op 5 april opnieuw een zwerfvuilactie. Wie deelneemt wordt getrakteerd op frietjes.

De grote lenteschoonmaak van Zanhoven nodigt alle inwoners uit om hun deelgemeente mee zwerfvuilvrij te maken. De gemeente voorziet zelf het materiaal. De actie start om 18.30 uur in elk van de deelgemeenten. In Massenhoven en Pulle aan de kerk, op het dorpsplein in Pulderbos, aan de parochiezaal in Viersel en aan het gemeentehuis in Zandhoven zelf. Na het opruimen, verzamelt iedereen in het gemeentemagazijn naast het containerpark aan de Populierenhoeve. Daar krijgen alle deelnemers een gratis pakje frieten als dank voor de inzet.