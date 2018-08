Deelnemen belangrijker dan winnen op eerste vlottenrace 06 augustus 2018

Een paar lege vaten, wat paletten, vijzen, een plas en een portie creativiteit. Meer is er niet nodig om een eerste vlottenrace te organiseren aan het Noordkasteel.





Vier teams namen het tegen elkaar op in een ludieke wedstrijd waarin het draaide om snelheid en de schoonheid van het vlot en de bemanning.





Eén vlot nam die schoonheid wel erg serieus en timmerde een boot in elkaar inclusief zeil en drumstel. Al was het zeil niet opgewassen tegen de met momenten sterke windstoten waardoor het al gauw overboord werd gegooid. Het drumstel overleefde de tocht wel.





Het andere team bouwde in de hoogte en bedacht een heus peddelsysteem. Maar ook hier was het idee erachter sterker dan de uitvoering. Maar dat deerde de kandidaten niet. Om het met een cliché te zeggen: hier was deelnemen echt belangrijker dan winnen. Op het einde bekwam iedereen met een pintje en een stuk pizza. (ADA)