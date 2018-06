Deel taxi met onbekende en bespaar tot 40 procent 09 juni 2018

02u58 0 Antwerpen Deelfietsen en deelauto's kenden we al, maar nu is er ook het taxidelen. Vanaf september kun je via een app een taxi bestellen en aangeven of je die wil delen met een onbekende. De app zoekt dan de best mogelijke medepassagier. Je bespaart volgens de Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU) zo tot 30 à 40 procent.

Buitenlandse steden als Amsterdam en Berlijn voerden het recent in: taxi sharing. Het kan een taxirit een pak voordeliger maken. Zeker op langere afstanden. Voorwaarde voor het taxidelen is wel dat de routes van de gebruikers niet meer dan 10 procent van elkaar afwijken. Het systeem gebruikt de al bestaande Europese taxi-app die je op de website taxi.eu kunt downloaden.





Sportpaleis

Een voorbeeld: de ene klant moet van het Sportpaleis naar Boechout, de andere van Borsbeek naar Lier. Een deel van die route loopt samen. Besparing: rond de 40 procent. Want het startgeld (6 euro) is dan wel hoger dan bij een gewone taxirit, je kunt het delen onder de klanten en je betaalt geen wachtgeld wanneer je taxi trager dan 18 kilometer per uur rijdt. De kilometerprijs ligt met 2 euro ook iets lager dan die van een klassieke taxirit (2,10 euro). Vanaf de 21ste kilometer daalt het kilometertarief naar 1,80 euro bij taxidelen.





Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) glundert. "De deeleconomie valt in de smaak bij Antwerpenaren en toeristen. En met het taxidelen blijven we een trendsetter in Vlaanderen."





(PHT)