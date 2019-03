Debat interculturele holebirelaties achter gesloten deuren uit vrees extreemrechts tussenkomsten ADA

25 maart 2019

18u28 0 Antwerpen Uit vrees voor extreemrechtse tussenkomsten tijdens het debat over interculturele relaties zal in besloten kring plaatsvinden. Dat laat organisatie Het Roze Huis -çavaria weten. Aanleiding zijn dreigementen die extreemrechtse sympathisanten uitten op sociale media.

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen en de theatervereniging Vreak verhuizen hun debat “Twee culturen, één relatie” over interculturele relaties. Dat werd besloten nadat extreemrechtse sympathisanten via sociale media lieten weten present te zijn. Het debat stond gepland op dinsdag 26 maart in het Antwerpse Fakkeltheater maar zal nu in besloten kring gevoerd worden en live gestreamd worden op Facebook.

“Dat thema is een doorn in het oog van bepaalde extreemrechtse aanhangers die het debat willen kapen”, vermoedt de voorzitter van Het Roze Huis - çavaria Antwerpen Marcia Poelman. “Kritische bedenkingen zijn welkom bij Het Roze Huis. Maar een debat gijzelen omdat je niet kan verkroppen dat het podium ingenomen wordt door holebi’s of mensen die religieus zijn en dat uiten, dat laten we niet gebeuren. Daarom verhuizen we,” gaat ze verder. Het debat zal achter gesloten deuren gevoerd worden maar de organisatie voorziet wel livestreaming zodat geïnteresseerden het kunnen volgen. “Het Roze Huis en Vreak laten hun stem des te luider horen”, stelt Poelman. “Via livestreaming bereiken we nu wellicht zelfs nog meer mensen. Vragen die op een respectvolle manier worden gesteld, zullen we beantwoorden. Een platform bieden aan haat, dat doen we niet.”