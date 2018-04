Dealertje (19) betrapt terwijl hij meewerkt aan docu over drugsmaffia 14 april 2018

02u29 0 Antwerpen Bij de politie staalhard ontkennen dat je drugsdealer bent, maar wel betrapt worden terwijl je meewerkt aan een Pano-reportage (VRT) over de drugsmaffia in Antwerpen. De 19-jarige M.D., lid van een twaalfkoppige drugsbende die vrijdagmorgen voor de rechter verscheen, heeft zichzelf behoorlijk in de nesten gewerkt.

De bende verhandelde in de zomer van 2017 ocharme 885 gram cocaïne. Naar Antwerpse normen zijn dat 'peanuts'. Zij zouden er ongeveer 44.000 euro aan verdiend hebben. De jongens, allemaal rond de 20 jaar, waren eigenlijk in het gat gesprongen van een grotere drugsbende die een jaar eerder op de Antwerpse Linkeroever was opgerold.





Enkele gasten van die oudere bende ronselden na hun vrijlating jongeren uit de buurt van de Chicagoblok om de cocaïnehandel verder te zetten.





Op het proces minimaliseerden de meeste van de 12 verdachten hun bijdrage aan de bende. Zo ook M.D. Hij had wel eens cocaïne in zakjes verpakt op vraag van een vriend, maar had zelf geen drugs gedeald. Na enkele maanden voorarrest mocht hij naar huis met een elektronische enkelband.





Enkelband-alarm

Tot op een dag de politie ineens een alarm kreeg. M.D. had zich met zijn enkelband te ver van zijn woning begeven. Hij werd onmiddellijk gearresteerd en ondervraagd. De openbare aanklager citeerde gisteren tijdens het proces uit die ondervraging.





De aanklager: "M.D. verklaarde dat hij buitenshuis was om mee te werken aan een reportage van de VRT over de drugsmaffia in Antwerpen. Dat is dus dezelfde man die zegt nooit drugs verkocht te hebben."





De kopstukken van de bende riskeren straffen van 40 maanden tot 5 jaar en boetes tot 40.000 euro. Tegen de kleinere jongens, zoals M.D., wordt 30 maanden gevorderd en boetes tot 24.000 euro. (PLA)