Dealer riskeert celstraf omdat hij gsm-code niet wil geven 03 juli 2018

Het Antwerpse parket vervolgt een dealer omdat hij weigerde de codes van zijn gsm aan de speurders te geven. In Mechelen draaide een gelijkaardige zaak begin dit jaar uit op een vrijspraak.





Een politiepatrouille zette de wagen van Moussa E.Y. op 22 april aan de kant. Hij bleek in het bezit van 1.000 euro. In de auto werd ook een sok gevonden, met daarin enkele dosissen cocaïne. Moussa E.Y. ontkende eerst dat het zijn sok was. Pas nadat speurders in zijn woning de andere sok vonden, gaf hij toe.





Politie en gerecht hoopten via de contacten van de jonge dealer een groter drugsnetwerk bloot te leggen, maar vingen bot. Moussa E.Y. weigerde immers resoluut om de toegangscodes van zijn gsm te verschaffen.





Het Antwerpse parket vervolgt de jongeman daarom - naast drugsbezit - voor 'het weigeren van info om computergegevens te decoderen'. Moussa E.Y. riskeert twee jaar cel en een 8.000 euro boete.





Advocaat John Maes betwistte het drugsbezit niet. Wel verzette hij zich tegen een veroordeling voor het weigeren om de codes te verschaffen. "Mijn cliënt heeft het recht om te zwijgen", aldus Maes.





De rechtbank in Mechelen kreeg begin dit jaar een gelijkaardige zaak voorgeschoteld. De drugsdealer, die de codes van zijn BlackBerry was 'vergeten', werd toen vrijgesproken. Vonnis op 13 juli. (BJS)