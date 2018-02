Dealer opgepakt 13 februari 2018

De politie organiseerde afgelopen weekend een pop-upactie tegen woninginbraken. De politie werkte samen met de stedelijke dienst van de Lage Emissiezone. Overtreders die gespot werden door een ANPR-camera kregen meteen een boete mee. Acht boetes werden uitgeschreven voor overtrading van de Lage Emissiezone, er werden twee personen aangetroffen die illegaal in het land verkeerden, twee wagens werden in beslag genomen. Verder werden twee personen gearresteerd voor het bezit van honderd gram marihuana en vier joints. Eén verdachte wordt voorgeleid voor drugshandel, hij had 58 gram marihuana en 960 euro cash op zak. De actie vond zaterdagavond plaats op de Plantin en Moretuslei, aan het kasteel van Ekeren en op de Desguinlei. (BSB)