Dealer gooit gsm kapot tijdens controle 16 augustus 2018

De jonge Antwerpse dealer Muhammed T. heeft twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen. Hij moet ook 8.000 euro boete betalen.





De politie hield de Peugeot 206 van de beklaagde op 5 mei 2018 staande omdat het voertuig werd gezocht voor een aanrijding met vluchtmisdrijf. Bestuurder Muhammed T. gooide tijdens de controle zijn gsm kapot wat de politie deed vermoeden dat hij mogelijk bij drugshandel betrokken was.





Achter de radio in de auto werden 10 gebruikersdosissen cocaïne gevonden, alsook twee gsm-toestellen. In een sigarettenpakje vond de politie nog twee zakjes cocaïne en 300 euro cash. In de uren nadat de jongeman was gearresteerd, kreeg hij liefst 27 oproepen, vermoedelijk van mensen die van hem drugs wilden kopen. Er werd een huiszoeking verricht op het adres van Muhammed T.'s ouders, waar in de kelder een precisieweegschaal en lege drugszakjes werden teruggevonden. De rechtbank vond de drugshandel bewezen en legde de beklaagde twee jaar cel met uitstel op. Hij moet de opbrengst van zijn handel, berekend op een kleine 4.000 euro, terugbetalen. (BJS)