Dealer gepakt met 22 gram coke aan Stuivenbergziekenhuis Jan Aelberts

14 april 2019

15u56 0 Antwerpen Een anonieme patrouille van de Antwerpse politie was zaterdagavond getuige van een drugsdeal aan het Stuivenbergziekenhuis in Borgerhout.

Ze hielden een verdachte man een tijdje in de gaten en onderschepten de vermoedelijke drugsdealer. In totaal werden 22 pakjes cocaïne gevonden. Ook de gsm-toestellen van de verdachte, een verboden wapen en zijn cash geld werden in beslag genomen. De man, die illegaal in ons land verblijft, wordt voorgeleid.